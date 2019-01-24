Son Dakika Haberleri: İspanya'da Şiddetli Yağış 3 Can Aldı

İspanya'da Şiddetli Yağış 3 Can Aldı

1 saat önce

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias ve Cantabria bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına 3 can aldı.

İspanya'da Şiddetli Yağış 3 Can Aldı, System.String[]
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias ve Cantabria bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına 3 can aldı.

Asturias Özerk Yönetimi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınanın bölgedeki bazı köy yollarında çok ciddi hasara yol açtığı belirtildi. Çöken yol ve toprak kaymalarının neden olduğu trafik kazalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Bölgede yaklaşık 20 yolun trafiğe kapandığı, 15 okulda da eğitime ara verildiğine de işaret edildi.

Cantabria Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Miguel Angel Revilla da kötü hava şartları nedeniyle bu sabah binden fazla kişinin sivil yardım ekiplerinden yardım istediğini söyledi.

Revilla, tüm bölgede alarma geçtiklerini, özellikle su seviyesinin yükseldiği nehirlere yakın yerleşim yerlerinde halkın büyük endişe duyduğunu ifade etti.

Yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastığını, tarım arazilerinin sular altında kaldığını anlatan Revilla, en çok hasar gören yerleri felaket bölgesi ilan ederek İspanyol devletinden maddi yardım isteyeceklerini de kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:56 Kaynak: AA

İspanya, Güncel
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