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İspanya'da şiddetli yağış iki can aldı

24 dakika önce

İspanya'nın doğusunda Valencia, Murcia ve Castilla La Mancha bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar iki kişinin ölümüne neden oldu.

İspanya'da şiddetli yağış iki can aldı, System.String[]

İspanya'nın doğusunda Valencia, Murcia ve Castilla La Mancha bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar iki kişinin ölümüne neden oldu.

İspanyol EFE ajansının yerel yönetim kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Albacete'nin Caudete kasabasında şiddetli yağışın etkisiyle sürüklenen ve su alan arabanın içinden çıkamayan 61 ve 51 yaşlarındaki iki kardeşin hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Son 100 yılın en büyük yağışını aldığı belirtilen Valencia bölgesinde de Clariano Nehri'nin taşması sonucu çevredeki evlerde yaşayan 150 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Şiddetli fırtına ve yağıştan dolayı ev veya iş yerlerinde mahsur kalan 40'tan fazla kişinin kurtarıldığını açıklayan yetkililer, çok sayıda aracın zarar gördüğünü, bazı yolların ve köprülerin çöktüğünü belirtti.

Ayrıca Valencia ve Alicante kentlerindeki 119 belediyede okulların tatil edildiği duyuruldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 2 kişinin ailelerine başsağlığı dilerken, vatandaşlara dikkatli olmaları ve sivil yardım ekiplerinin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Valencia, İspanya, Murcia, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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