Son Dakika Haberleri: İspanya'da şiddetli yağışlar can aldı
Son Dakika Güncel İspanya'da şiddetli yağışlar can aldı

İspanya'da şiddetli yağışlar can aldı

1 saat önce

İspanya'da son iki gündür etkili olan şiddetli yağışlardan bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu, 40'tan fazla yolun trafiğe kapandığı bildirildi.

İspanya'da şiddetli yağışlar can aldı, System.String[]

İspanya'da son iki gündür etkili olan şiddetli yağışlardan bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu, 40'tan fazla yolun trafiğe kapandığı bildirildi.

İspanya'nın özellikle doğu ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.

Katalonya bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sele kapılan 75 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Vilaverd kasabasında da bir anne ve çocuğunun kaybolduğu belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Kantabria ile doğusundaki Katalonya bölgesinde 40'tan fazla yolun trafiğe kapatıldığı, bazı tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Katalonya'daki yerel yetkililer, 112 acil hattının gün boyunca 2 binden fazla ihbar aldığını, 24 binden fazla evde elektriğin kesildiğini, çok sayıda ağacın devrildiğini, ev ve iş yerlerini su bastığını ve araçların hasar gördüğünü duyurdu.

Ayrıca sivil koruma ekiplerinin, bölgedeki bazı nehirlerin taşma ihtimaline karşı alarma geçtiği kaydedildi.

İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Televizyon programında aradığı karısını, yakarak öldürdüğü ortaya çıktı
Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış Erdoğan'dan "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt: Görüşme olacak Son dakika: Rusya dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, Putin'le görüşmesinin detaylarını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:19:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'da şiddetli yağışlar can aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]