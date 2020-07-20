İspanya'da siyahi kişinin gözaltına alındığı anlar, George Floyd'unkine benzetildi - Son Dakika

İspanya'da siyahi kişinin gözaltına alındığı anlar, George Floyd'unkine benzetildi

İspanya'da siyahi bir kişi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğuna ve evcil hayvan yasağına uymadığı için, plajda gözaltına alındı.

İspanya'da siyahi bir kişi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğuna ve evcil hayvan yasağına uymadığı için, plajda gözaltına alındı. Kişinin gözaltına alınma anları, hayatını kaybeden George Floyd'un son anlarına benzetildi.

İspanya'nın Benidorm kentindeki Poniente Plajı'nda siyahi bir kişi, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğunu ve evcil hayvan yasağını ihlal ettiği için 2 polis memuru tarafından gözaltına alındı. Kişinin gözaltına alındığı anlar, ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken, memurun boynuna dizi ile bastırması sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden George Floyd'unkine benzetildi. Polis memurlarının birkaç kez uyarmasına rağmen siyahi bir kişi, plajda evcil hayvan bulundurulması yasak olduğu halde köpeği ile dolaştığı ve maske takmadığı için gözaltına alındığı sırada, polisin dizi ile kişinin boynuna bastırması büyük tepki çekti. Sosyal medyadan polisin uyguladığı gözaltına yöntemine tepki büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, "George Floyd'a ne olduğuna bakın. Aynı şeyi tekrar yapıyorlar. Benim için tehlikeli bir adam gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı. Bir diğer kişi ise "Ne iğrenç bir toplum. Kimseye zarar vermeyen bir adamın gözaltına alınmasına mutlu olan insanlar var. Bence gözaltına alınması utanç verici" dedi.

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"SAKİNLEŞTİRİLMESİ GEREKİYORDU"

Bölgede tüm kamusal alanlarda, maske takmak zorunlu hale getirilerek, ihlaller için 90 euro para cezası uygulanmaktadır. Benidorm konseyi sözcüsü, "Bir memura saldırdıktan sonra, onu kontrol altına almak için uygun güç gerekiyordu. Polis ile tartıştı. Gördüğünüz gibi, yere yatırılarak kelepçelenmek zorunda kaldı. Söylenecek başka bir şey yok. Kuralları görmezden geldiği için şiddet gören biri hakkında konuşuyoruz, sakinleştirilmesi gerekiyordu" dedi.

George Floyd, Koronavirüs, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İspanya'da siyahi kişinin gözaltına alındığı anlar, George Floyd'unkine benzetildi - Son Dakika
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