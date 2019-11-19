İspanya'da şok karar! Göz yaşlarıyla terketti...

Spor Arena Dış Haber | İspanya'nın Romanya'yı yendiği maçın ardından soyunma odasında duygusal anlar yaşandı. Euro 2020 elemelerinde İspanya'yı grup lideri yapan teknik direktör Robert Moreno için karar verildi.



Robert Moreno'nun Euro 2020'de takımın başında olmayacağı açıklanırken Moreno, yapacağı basın toplantısını iptal etti.



AĞLAYARAK FUTBOLCULARA SARILDI



İspanyol basınının haberine göre soyunma odasında futbolcularla vedalaşan Moreno, göz yaşlarını tutamadı ve futbolculara sarıldı. Moreno'nun özellikle takım kaptanı Sergio Ramos ile duygusal bir konuşma yaptığı belirtildi.



İspanya'yı turnuvada eski teknik direktör Luis Enrique'nin çalıştırması bekleniyor.

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