İspanya'da sokağa çıkma yasağı - Polis kontrolleri - Son Dakika

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İspanya'da sokağa çıkma yasağı - Polis kontrolleri
7 saat önce
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1720'ye çıktı.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1720'ye çıktı. Salgın nedeniyle Bilbao kentindeki tenhalık dikkat çekerken, polis sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kontrollerini sıklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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