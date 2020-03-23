İspanya'da sokağa çıkma yasağı - Polis kontrolleri - Son Dakika

İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1720'ye çıktı. Salgın nedeniyle Bilbao kentindeki tenhalık dikkat çekerken, polis sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kontrollerini sıklaştırdı.

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Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum

Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı