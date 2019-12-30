İspanya'da sol görüşlü azınlık koalisyon hükümeti kurmak için adım atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da sol görüşlü azınlık koalisyon hükümeti kurmak için adım atıldı - Son Dakika

İspanya'da sol görüşlü azınlık koalisyon hükümeti kurmak için adım atıldı

6 saat önce

İspanya'da 246 günü bulan hükümetsizliğe son verecek ve ülke tarihinde bir ilki teşkil edecek sol koalisyon hükümetinin kurulması için anlaşma sağlandı.

İspanya'da sol görüşlü azınlık koalisyon hükümeti kurmak için adım atıldı, System.String[]

İspanya'da 246 günü bulan hükümetsizliğe son verecek ve ülke tarihinde bir ilki teşkil edecek sol koalisyon hükümetinin kurulması için anlaşma sağlandı.

Ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulacak sol koalisyon hükümetinin programı açıklandı.

PSOE lideri ve geçici Başbakan Pedro Sanchez ile Unidas Podemos lideri Pablo İglesias'ın mecliste tanıttığı hükümet programında, zenginlerden daha fazla vergi alınması, asgari ücrette artış, fahiş kira artışlarının düzenlenmesi, geçmiş sağ hükümetçe yapılan eğitim ve çalışma reformlarının büyük bölümünün iptal edilmesi, yolsuzluğa karşı ulusal plan çıkarılması, kadına yönelik şiddete karşı yeni önlemler, iklim değişikliğiyle mücadele ve ülkedeki şans oyunlarını kısıtlayıcı vaatler öne çıktı.

Sol koalisyonun hükümet programında, bağımsızlık referandumunda ısrar eden Katalonya için çözümün "siyasi yoldan diyalog, müzakere ve anlaşmayla sağlanması" gerektiği savunuldu.

350 sandalyeli İspanyol meclisinde PSOE (120) ve Unidas Podemos'un (35) toplam milletvekili sayısı 155 olurken, bu koalisyonun güvenoyu almasını ve istikrarlı bir hükümet kurmasını sağlayacak meclis çoğunluğunu (176) yakalaması için küçük partilerin dışarıdan destek vermeleri gerekiyor.

Mevcut durumda, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bask Milliyetçi Partisi (6 milletvekili) ile sol görüşlü "Daha Çok Ülke", Kanarya Koalisyonu, Kantabria Bölgesel Partisi gibi bazı küçük partiler sol koalisyon hükümetine destek verdiğini açıklasa da meclis çoğunluğunun yakalanması için Katalonya'da ayrılıkçı bir politika izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) desteğine de ihtiyaç duyuluyor.

PSOE ve Unidas Podemos'un, ERC'nin desteğini garanti etmeleri halinde hemen mecliste güven oylamasına gidebilecekleri belirtiliyor.

Tutuklu Katalan lider Junqueras'ın serbest bırakılması istendi

Diğer yandan PSOE liderliğinde kurulacak sol koalisyon hükümetine destek vermek için ERC'nin şart koştuğu, tutuklu Katalan lider Oriol Junqueras'ın serbest bırakılması talebiyle ilgili açıklama, İspanya'da hükümetin hukuki danışma organı olan Devlet Avukatlığı kurumundan geldi.

Devlet Avukatlığı, Avrupa Adalet Divanı tarafından Avrupa parlamenteri seçilmesi dolayısıyla 19 Aralık'ta "siyasi dokunulmazlığı" tanınan ERC lideri ve eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junaqueras'ın tutukluluğunun devamını isteyen savcılığın talebine ters görüş açıklayarak, konuya ilişkin nihai kararı verecek İspanya Yüksek Mahkemesinden, ERC liderinin serbest bırakılarak Avrupa parlamenteri görevini icra etmesinin önünün açılmasını istedi.

Devlet Avukatlığı ayrıca Junqueras'ın Avrupa parlamenteri olarak mazbatasını almasının ardından dokunulmazlığının askıya alınması için Avrupa Parlamentosu nezdinde girişimde bulunulmasını talep etti.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından 2 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine konulan Junqueras, yargılandıktan sonra devlete itaatsizlik ve isyana teşvik suçlarından 13 yıl hüküm giymişti.

Junqueras dışında tutuklu yargılanan diğer 8 Katalan siyasetçi de 9'ar yıl hapis cezası almıştı.

Devlet Avukatlığı, bu davayla ilgili kararların tamamen geçerli olduğunu ve davanın iptali gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Avrupa Adalet Divanı'nın Junqueras ile ilgili kararından sonra İspanyol yargısından kaçan ve Belçika'da bulunan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya özerk hükümet üyesi Antoni Comin, Avrupa parlamenteri mazbatalarını almıştı.

Son 4 yılda 4 kez sandık başına giden İspanya'da bu yıl içinde iki erken genel seçim yapılmıştı. 28 Nisan ve 10 Kasım'da yapılan erken seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği ortadan kaldıramamıştı.

İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalonya, meclisten güvenoyu alması halinde azınlık sol koalisyon hükümetinin önündeki en ciddi sorun olarak görülüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
03:22 Gaziosmanpaşa'da ürettikleri sahte alkolü el ilanlarıyla satan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
03:09 GAZİOSMANPAŞA'DA ÜRETTİKLERİ SAHTE ALKOLÜ EL İLANLARIYLA SATAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
02:54 Irak'ta bir aktivist daha kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü - Son Dakika
02:24 Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi - Son Dakika
02:20 Pompeo ve Guterres Irak'taki hava saldırısını görüştü - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 03:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da sol görüşlü azınlık koalisyon hükümeti kurmak için adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]