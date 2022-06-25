İspanya'da sol koalisyon ekonomik krize karşı 9 milyar avroluk paket açıkladı - Son Dakika
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İspanya'da sol koalisyon ekonomik krize karşı 9 milyar avroluk paket açıkladı

25.06.2022 16:47
İspanya'da sol koalisyon ekonomik krize karşı 9 milyar avroluk paket açıkladı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti yüksek enflasyon ve ekonomik krize karşı özellikle yoksul kesimi korumak için 9 milyar avroluk yardım paketi açıkladı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti yüksek enflasyon ve ekonomik krize karşı özellikle yoksul kesimi korumak için 9 milyar avroluk yardım paketi açıkladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ülke ekonomisindeki olumsuz etkilerinden dolayı mart-haziran dönemini kapsayan ilk önlem paketinin süresinin 30 Haziran'da sona erecek olması ve enerji ile gıda başta olmak üzere fiyat artışlarının her sektörde devam etmesi İspanya hükümetini bir kez daha önlem almaya zorladı.

Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplantısından sonra basına açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez, 31 Aralık'a kadar geçerli olacak yeni yardım paketinin meclisten geçmesi için tüm siyasi partilerin desteğini beklediklerini söyledi.

Toplamda 9 milyar avronun üzerinde bir önlem paketi öngördüklerini aktaran Sanchez, son olarak mayıs ayında yüzde 8,7'ye çıkan enflasyon oranını yüzde 3,5'te tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

İspanya'da yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında, akaryakıtta litre başına 20 sentlik indirimin devam etmesi, işten çıkarma yasağına ek olarak yıllık geliri 14 bin avronun altında olanlar için aylık 200 avroluk yardım, primsiz emekliler ve dul maaşlarında yüzde 15'lik artış, toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'ye varan indirim ve elektrikte KDV oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmesi öngörülüyor.

Ulaşımdaki indirimlerin 1 Eylül'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Mart ayında elektrik faturası için ödenen vergilerde yüzde 60'lık bir kesintinin onaylandığını ifade eden Sanchez, yeni kararlarla bu kesintinin yüzde 80'e ulaşacağını ve tüp fiyatlarının da sabitleneceğini duyurdu.

Sanchez, "Çevremizdeki Avrupa ülkelerinin aldıkları önlemlere benzer, ülkemizin gerçekleriyle uyumlu, Avrupa Komisyonu, OECD ve IMF gibi farklı kuruluşların tavsiyelerini karşılayan kararlar aldık. Ukrayna'daki savaşın neden olduğu enerji krizinin sosyal ve ekonomik yüklerinin adil dağılımını garanti etme ihtiyacına yanıt veren bir paket." dedi.

Diğer yandan İspanyol basını önlem paketinin hazırlanmasında koalisyon hükümetinin ortakları arasında ciddi sorunlar çıktığını, koalisyonun küçük ortağı aşırı solcu Unidas Podemos partisinin daha geniş kapsamlı ve büyük bir yardım paketi için Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'ne baskı yaptığını yazdı.

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İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyeye çıktı İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyeye çıktı
Kaynak: AA

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