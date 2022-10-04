İspanya hükümeti 2023 yılı için rekor bütçe onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya hükümeti 2023 yılı için rekor bütçe onayladı

04.10.2022 15:46
İspanya hükümeti 2023 yılı için rekor bütçe onayladı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 2023 yılı için 198 milyar 211 milyon avro ile bu zamana kadarki en yüksek bütçeyi onaylayarak meclise gönderdi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 2023 yılı için 198 milyar 211 milyon avro ile bu zamana kadarki en yüksek bütçeyi onaylayarak meclise gönderdi.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen kararla 2023 bütçesinde geçen yıla oranla yüzde 1,1'lik artış öngören hükümet, memur maaşlarında 2023 yılı içinde yüzde 3,5'lik artış yapacak.

Yeni bütçede, 0-3 yaş çocukları olan ailelere aylık 100 avro yardım yapılması, emekli maaşlarının, işsizlik maaşlarının ve Kovid-19 salgınıyla birlikte yoksul aileler için başlatılan Asgari Yaşam Geliri'nin enflasyon oranında artırılması ve daha önceden açıklanan zenginlere geçici ek vergi getirilmesi maddeleri öne çıkıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez de koalisyon ortakları arasında "ülkeyi daha iyiye götürmek için yeni bir anlaşmaya varıldığını" belirterek, "Orta sınıf ve işçileri korumak, sosyal adaleti ileri götürmek ve İspanya'nın ekonomik refahını garanti etmek için art arda 3 yıldır devlet bütçesini onayladık." ifadesini kullandı.

Hükümet, bu yılki ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,4'e çıkarsa da 2023 beklentisini yüzde 2,1'e düşürmüştü.

Diğer yandan ana muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Alberto Nunez Feijoo, "anti sosyal" olarak yorumladığı yeni bütçenin, orta sınıf ve düşük gelirlilere "adaletsiz ve daha kötü bir vergi ile enflasyon baskısı" getirdiğini öne sürdü.

Aşırı sağcı Vox partisi ise "İspanya'nın tarihindeki en büyük ekonomik krizlerden birini yaşadığı bu dönemde hükümetin rekor bir bütçe açıklamasını" eleştirdi.

2023 bütçesinin ekim ayı ortasından itibaren mecliste görüşülmeye başlanması öngörülüyor.

YORUMLAR
500
İsrail'de Lübnan'la deniz sınırı anlaşmasının meclise sunulması talebi İsrail'de Lübnan'la deniz sınırı anlaşmasının meclise sunulması talebi Fas'ta DAEŞ'e bağlı bir terör hücresi çökertildi Fas'ta DAEŞ'e bağlı bir terör hücresi çökertildi
Kaynak: AA

Hükümet, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya hükümeti 2023 yılı için rekor bütçe onayladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
16:26 Zelenski, "Putin ile müzakere yapılamaz" ibaresinin yer aldığı bir kararnameye imza attı
16:18 Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor! İstanbul'da harabe ev için istenen 2 bin 700 lira kira, "yok artık" dedirtti
16:17 Çiftçiler ve aileler için müjde! Destek paketleri açıklandı
16:16 Esir takasıyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 17:55:09. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya hükümeti 2023 yılı için rekor bütçe onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement