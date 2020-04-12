İspanya'da son 24 saate korona virüsten 619 kişi öldü - Son Dakika

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İspanya'da son 24 saate korona virüsten 619 kişi öldü
18 dakika önce
İspanya'da son 24 saatte korona virüsten 619 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 16 bin 972'ye yükseldi.
İspanya'da son 24 saatte korona virüsten 619 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 16 bin 972'ye yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsten 619 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede korona virüsten ölenlerin sayısının 16 bin 972'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 4 bin 167 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının ise 166 bine ulaştığı kaydedildi. - MADRİD
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:22 Kaynak: İHA
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