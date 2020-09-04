İspanya'da son 24 saatte 10 bin 476 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 476 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 498 bin 989'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 476 kişide daha virüs tespit edildiği, 184 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 498 bin 989'a, toplam can kaybı ise 29 bin 418'e ulaştı.