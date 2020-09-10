İspanya'da son 24 saatte 10 bin 764 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 764 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 554 bin 143'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 764 kişide daha virüs tespit edildiği, 71 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 554 bin 143'e, toplam can kaybı ise 29 bin 699'a ulaştı.