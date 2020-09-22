İspanya'da son 24 saatte 10 bin 799 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 799 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 799 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 799 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 799 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 682 bin 267'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 799 kişide daha virüs tespit edildiği, 241 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 682 bin 267'ye, toplam can kaybı ise 30 bin 904'e ulaştı.


Koronavirüs, İspanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İspanya'da son 24 saatte 10 bin 799 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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