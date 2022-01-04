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İspanya'da son 24 saatte 117 bin 775 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İspanya'da son 24 saatte 117 bin 775 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

04.01.2022 22:31
İspanya'da son 24 saatte 117 bin 775 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'da 117 bin 775 yeni vaka tespit edildiği ve 116 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'da 117 bin 775 yeni vaka tespit edildiği ve 116 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, günlük yeni vakalardaki yüksek artışlar ülkenin kuzeyindeki Navarra, Bask ve Aragon bölgeleri başta olmak üzere devam etti.

Ülkede dünden bugüne 117 bin 775 artışla toplam vaka sayısı 6 milyon 785 bin 286'ya, salgından hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 116 artışla 89 bin 689'a çıktı.

Bakanlık, son 14 günde ülke genelinde her 100 bin kişide belirlenen yeni vaka ortalamasının ise düne göre 138 artışla 2 bin 434'e ulaştığını duyurdu.

Hastanelerdeki ortalama doluluk yüzde 27'ye çıkarken, mevcut durumda 1983'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 942 Kovid-19 hastasının hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Diğer yandan 10 Ocak'ta okulların açılarak yüz yüze eğitime başlanacak İspanya'da yaklaşık 3 milyon olan 5-11 yaş grubundaki nüfusun 1 milyonunun ilk doz aşıyı olduğu bildirildi.

Ülkedeki 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 90'ında iki doz aşılama süreci tamamlanırken, 50 yaş üzerine 3. doz aşılama devam ediyor.

İspanya Bilim ve İnovasyon Bakanı Diana Morant, Hipra şirketi tarafından çalışmaları yapılan İspanya'nın yerli aşısının 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 milyon doz üretecek kapasiteye geleceğini ve Omicron varyantına karşı oldukça etkili olduğunu söyledi.

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Togo Cumhuriyeti, İspanya, BASK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da son 24 saatte 117 bin 775 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da son 24 saatte 117 bin 775 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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