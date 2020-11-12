Fransa'da son 24 saatte 33 bin 172 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 172 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 33 bin 172 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 134 bin 954 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 42 bin 960 olduğu aktarıldı.