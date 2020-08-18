İspanya'da son 24 saatte 2 bin 128 yeni Kovid-19 vakası - Son Dakika

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 128 artışla 364 bin 196'ya çıktı.

PCR testlerine göre yeni vakalar en çok başkent Madrid'de (704) görüldü.

Kovid-19'dan son 7 günde 63 kişinin ölümüyle virüsle bağlantılı hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 670'e çıktı.

Son bir haftadır Kovid-19 teşhisiyle yoğun bakımda olan hasta sayısı da 65 oldu.

İspanya vaka sayısında Avrupa'da ilk sırada

Öte yandan merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) açıkladığı rakamlarda İspanya, son 14 günde her 100 bin kişi başına Kovid-19'da en fazla pozitif vakanın görüldüğü Avrupa ülkesi oldu.

ECDC'nin verilerinde, Avrupa'da her 100 bin kişi başına tespit edilen Kovid-19 vakalarında 132,2'lik oranla İspanya ilk sırada bulunurken, onu Lüksemburg (98,6), Malta (98,3), Romanya (88,5) ve Belçika (60,8) izledi.

Kovid-19 ölümlerinde son 14 günde her 100 bin kişi başına göre hazırlanan listedeyse Romanya 3,1'lik oranla ilk sırada yer aldı. Romanya'nın ardından Bulgaristan (1,8), Lüksemburg (1), Belçika (0,8) ve İspanya, İtalya, İsveç, Polonya, Portekiz (0,4) geldi.

Salgının başlamasından bu yana Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülke olan İspanya, ölüm sayılarında ise İngiltere, İtalya ve Fransa'nın ardından 4. sırada yer alıyor.