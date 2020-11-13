İspanya'da son 24 saatte 21 bin 371 koronavirüs vakası
13.11.2020 21:47
İspanya'da son 24 saatte 21 bin 371 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
İspanya'da son 24 saatte 21 bin 371 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 492 bin 608'e ulaştı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 21 bin 371 kişide daha virüs tespit edildiği, 308 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 492 bin 608'e, toplam can kaybı ise 40 bin 769'a ulaştı.
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