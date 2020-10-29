İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası - Son Dakika

İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası

29.10.2020 23:07
İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası, System.String[]

İspanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 580 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 160 bin 83'e ulaştı.

İspanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 580 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 160 bin 83'e ulaştı. Ülkede geçtiğimiz günlerde ilan edilen OHAL'in süresi 9 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Avrupa'da Covid-19 salgının yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı. İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 160 bin 83'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 173 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 35 bin 639'a yükseldi.

İspanya'da insidans 100 bin kişi başına 468,17 vakaya kadar yükselirken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı ise bugün kayıtlara geçti.

İspanya'da OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı

İspanya'da 25 Ekim tarihinde Covid-19 vakalarındaki artışın ardından hükümet Kanarya Adaları hariç ulusal çapta OHAL ilan etmiş, gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı. İspanya Parlamentosu'nda OHAL'in uzatılmasına dair yapılan oylamada 350 milletvekilinden 194'ü "evet", 99'u "çekimser" ve 53'ü "hayır" oyu kullandı. Yapılan oylama sonrası OHAL'in 9 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. - MADRİD

İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası
İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası
İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, İspanya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası - Son Dakika

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