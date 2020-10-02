Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 589 bin 653'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 148 kişide daha virüs tespit edildiği, 136 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 589 bin 653'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 97 bin 778 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 32 bin 155 olduğu aktarıldı.