İspanya'da son 24 saatte 3 bin 829 kişide korona tespit edildi - Son Dakika

İspanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 829 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 439 bin 286'ya ulaştı.

Korona virüs salgını Avrupa'da birçok ülkede etkisini yeniden arttırmaya başladı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 829 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 439 bin 286'ya ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 15 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 29 bin 11'e yükseldiğini açıkladı.

Başkent Madrid'de bölgesel vaka dağılımında son 24 saatte bin 153 kişide korona virüs tespit edilmesi ile ilk sıradaki yerini korudu. İspanya'da son 14 günde 100 bin kişide 189 yeni vaka görülürken, bu oran 1 ay önce 100 bin kişide 49 yeni vaka olarak hesaplanmıştı.

Uzmanlar, ülke genelinde durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, karantinanın son 7 gününde toplam bin 668 yeni vaka ile 27 can kaybı olduğunu hatırlattı. Uzmanlar, bugün itibari ile son 7 günde 43 bin 747 vakanın tespit edildiğini ve 129 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

(İHA)