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İspanya'da son 24 saatte 517 kişi koronavirüsten öldü
6 saat önce
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 517 kişi artarak 17 bin 489'a yükseldi.
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 517 kişi artarak 17 bin 489'a yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 447 artarak 169 bin 496'ya çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 517 kişi daha artarak 17 bin 489'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:00 Kaynak: DHA
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