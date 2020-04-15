İspanya'da son 24 saatte 523 ölüm - Son Dakika

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 523 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 18 bin 579'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül korona virüs (Covid-19) nedeniyle İspanya'da bilanço artıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsünden 523 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. ABD'den sonra en çok vakanın görüldüğü ülkede Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 579'a toplam vaka sayısı ise 172 bin 541'den 177 bin 633'e yükseldi. - MADRİD