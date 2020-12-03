Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 12 bin 696 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 12 bin 696 yeni koronavirüs vakası

03.12.2020 21:50
Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 12 bin 696 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Son dakika dünya haberi... Fransa'da son 24 saatte 12 bin 696 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 696 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 257 bin 331'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 696 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 257 bin 331'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 324 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 166 bin 940 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 54 bin 140 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, İspanya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 12 bin 696 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya


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