İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 470 bin 973'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 115 kişide daha virüs tespit edildiği, 58 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 470 bin 973'e, toplam can kaybı ise 29 bin 152'ye ulaştı.