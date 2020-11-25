İspanya'da son 24 saatte 8 bin 506 koronavirüs vakası
25.11.2020 21:54
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 506 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 506 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 622 bin 632'ye ulaştı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 506 kişide daha virüs tespit edildiği, 369 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 622 bin 632'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 37'ye ulaştı.
Son Dakika Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti Karı-koca 1 hafta arayla koronavirüse yenik düştü Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti 3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor