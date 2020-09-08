İspanya'da son 24 saatte 8 bin 964 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 534 bin 513'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 964 kişide daha virüs tespit edildiği, 78 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 534 bin 513'e, toplam can kaybı ise 29 bin 594'e ulaştı.