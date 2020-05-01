- İspanya'da son 24 saatte koronadan 281 kişi öldü - Son Dakika

- İspanya'da son 24 saatte koronadan 281 kişi öldü

MADRİD - İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 281 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 824'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele eden İspanya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 281 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkede virüsten ölenlerin sayısının 24 bin 824'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde bin 781 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 215 bin 216'ya çıktığı belirtildi.

Öte yandan İspanya'da son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 2 bin 628 kişi artarak, 114 bin 678'e ulaştı.