İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 301 ölüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 301 ölüm - Son Dakika Dünya

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 301 ölüm

7 saat önce

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 301 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 301 ölüm, System.String[]

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 301 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 822'ye çıktı.

İspanya'da koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kayıpları düşüyor. Ülkede son bir günde 301 kişinin daha virüs yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 23 bin 822'ye, toplam vaka sayısı ise 232 bin 128'e ulaştı.

'VAKA SAYILARI TAHMİNLERİMİZDEN HIZLI DÜŞÜYOR'

İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, günlük tespit edilen vaka sayısının tahmin edilenden daha hızlı düştüğü belirtti. Öte yandan, günlük can kayıplarında da azalma görüldü. 2 Nisan'da 950 kişinin öldüğü İspanya'da 26 Nisan'da 288, 25 Nisan'da 378, 24 Nisan'da 367, 23 Nisan'da 440 ve 22 Nisan'da 435 kişi hayatını kaybetmişti.


Koronavirüs, İspanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:45 Kaynak: DHA


Son Dakika

ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım         
20:46
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı         
20:10
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti         
20:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik         
19:52
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı         
19:47
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi         
19:09
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı         
19:04
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi         
19:03
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi         
19:00
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor         
18:37
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu         
18:37
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler         
18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı         
17:45
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi         
16:58
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır         
16:57
Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander         
16:54
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi         
16:48
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz         
16:46
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim         
16:40
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü         
16:35
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 20:48:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 301 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]