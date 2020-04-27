İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 331 ölüm - Son Dakika
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İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 331 ölüm
7 saat önce
Dünyayı etkisi altına alan koroavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 331 kişi hayatını kaybetti.
Dünyayı etkisi altına alan koroavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 331 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 521'e çıktı.
İspanya'da son 24 saatte 331 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 521'e yükselirken; toplam hasta sayısının 236 bin 199'a ulaştığı aktarıldı.
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27.04.2020 21:54:33. #1.13#
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