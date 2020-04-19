İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 410 ölüm

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da son 24 saatte 410 kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 20 bin 453'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da 410 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20 bin 453'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 195 bin 944 olarak açıklandı.