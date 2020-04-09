İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 683 ölüm - Son Dakika

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 683 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 15 bin 238'e çıktı.

İspanya'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülke genelinde bir günde 683 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15 bin 238'e yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 152 bin 446'ya çıktı.