İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 131 kişi öldü - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti ve 10 bin 474 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 200'ü aştı.

Dünden bugüne 131 artışla can kaybı 76 bin 756'ya, 10 bin 474 tespitle vaka sayısı 3 milyon 387 bin 22'ye çıktı.

Mevcut durumda 9 bin 795 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görürken, bu kişilerin 2 bin 153'ü yoğun bakımda yer alıyor.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

Salgın nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Başbakan Pedro Sanchez, OHAL'i öngördükleri gibi 9 Mayıs'ta sonlandıracaklarını bugün bir kez daha yineledi.