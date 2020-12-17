İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 181 kişi öldü - Son Dakika

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 181 kişi öldü

17.12.2020 21:03
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 181 kişi öldü, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 181 kişinin öldüğü ve 12 bin 131 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 181 kişinin öldüğü ve 12 bin 131 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 181 arttı.

Bakanlık, Kovid-19 nedeniyle son 7 günde 789 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 48 bin 777'ye çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 773 bin 290 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 12 bin 131 artışla 1 milyon 785 bin 421'e yükseldiği kaydedildi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Bu önlemlerin Noel tatili ve yılbaşında en fazla bir araya gelme sayısının 10'a çıkartılması ve gece sokağa çıkma yasağının saat 23.00'ten 01.30'a uzatılması şeklinde gevşetilmesi öngörülse de son 3-4 gündür dikkati çeken yeni vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde daha sert tedbirlerin alınacağı söyleniyor.

Hükümet, Kovid-19 aşısının kullanımına 4 Ocak'tan itibaren başlanılmasını ve haziran ayına kadar 20 milyon İspanyol'a aşı yapılmasını planlıyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 87 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 320 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 902'ye, toplam vaka sayısı da 362 bin 616'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve parlamentonun bugün aldığı kararla 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilerek halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkılmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında uygulanmaya başlanacağını ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz olacağını ve zorunlu tutulmayacağını duyurmuştu.

Portekiz, İspanya, Ekim, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 181 kişi öldü - Son Dakika


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