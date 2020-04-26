İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 288 kişi öldü - Son Dakika
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İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 288 kişi öldü

6 saat önce

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 23 bin 190'a yükseldi.

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 288 kişi öldü, System.String[]

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 23 bin 190'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19'a karşı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, 20 Mart'tan (235 ölü) sonra günlük ölüm sayısında en düşük artış kaydedildi.

Ülkede dün 378 olarak açıklanan günlük ölü sayısı bugün 288 oldu. Bakanlık, ölenlerin toplam sayısının 23 bin 190'a yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı düne nazaran 1729 artışla toplamda 225 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 24 artışla 98 bin 732 olarak verildi.

İspanya'da art arda üçüncü gün iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerine çıkması, günün en önemli detayı olarak öne çıkarıldı.

"Veriler, virüsün kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor"

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, günlük verileri değerlendirdiği basın toplantısında, "Veriler, virüsün kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda riskleri yeterince azaltabileceğimizi garanti ettiğimiz yeni normalleşmeler olacaktır. Kademeli geçiş sürecini başlatmak için tavsiyelerin olduğu bir raporu bu sabah Sağlık Bakanı ve Başbakan'a gönderdik." dedi.

Simon, bundan sonraki aşamada sağlık sisteminin olası yeni bir salgın dalgasına cevap vermesinin garanti edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu süreci izleyebilecek mekanizmalara sahip olduklarını ama vatandaşların Kovid-19'a karşı uyguladığı önlemleri aynı ciddiyetle devam ettirmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapılabilecek

Öte yandan İspanya'daki 17 özerk yönetim hükümetinin başkanıyla video konferans yöntemiyle bu sabah toplantı yapan Başbakan Pedro Sanchez, normalleşme sürecinin merkezi hükümet tarafından yürütüleceğini, "çok dikkatli hareket edilmesi gereken bu sürecin kademeli ve asimetrik" olacağını söyledi.

Sanchez ayrıca kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.

Çocuklar 43 gün sonra sokağa çıktı

Bu arada İspanya'da sol koalisyon hükümetin olağanüstü halde yaptığı bazı gevşetmeler kapsamında 43 gün aradan sonra 14 yaş altındaki çocuklar sokağa çıkmaya başladı.

Ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuğu kapsayan karar gereği, 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla 1 saatliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veriliyor.

Parka gitmenin ya da arkadaşlarıyla toplu olarak oyun oynamanın yasak olduğu uygulamada çocukların, yanında bir aile üyesi olması şartıyla bisiklete veya kaykaya binmesine müsaade ediliyor.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 01:08 Kaynak: AA

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