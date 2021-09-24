İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 44 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 746 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son haftalarda vaka sayılarındaki ve can kayıplarındaki düşüş devam etti.

Ülkede salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 44 artışla 86 bin 229'a, vaka sayıları da 2 bin 746 artışla 4 milyon 946 bin 601 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek 69'a geriledi.

Mevcut durumda hastanelerde 2 bin 951 kişi Kovid-19 teşhisiyle tedavi görüyor.

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 76,6'sına (36 milyon 335 bin 711 kişi) ulaştı.