İspanya'da sosyal mesafeyi hiçe sayan eğlenceye polis baskını - Son Dakika

İspanya'da sosyal mesafeyi hiçe sayan eğlenceye polis baskını

İspanya'da bir gece kulübünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

İspanya'da bir gece kulübünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. İspanyol polisi harekete geçerek etkinliğin bulunduğu gece kulübüne baskın düzenledi.

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Olay, İspanya'nın Marbella kentindeki Nightclub Olivia Valere adlı gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübünün internet sitesinde yayınlanan etkinlik kurallarında, koronavirüs (Covid-19) riskine karşı maske ve sosyal mesafe şartlarına yer verilmesine rağmen, etkinlik başladığında kimsenin kuralları umursamadığı dikkat çekti. Cezayirli rap sanatçısı Soolking'in sahne aldığı etkinlikte çok sayıda insanın sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

POLİS BASKINI ETKİNLİĞİ BİTİRDİ

Etkinlik için 350 bilet satıldığı ancak 150 kişinin daha yangın çıkış kapılarından etkinliğin bulunduğu kulübe giriş yaptığı öğrenildi. İhbar üzerine kulübe baskın yapan polis etkinliği durdurdu. Olayda kimsenin gözaltına alınmadığı ifade edilirken; gece kulübüne para cezası kesilebileceği ifade edildi.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da vaka sayısı 305 bin 935 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 416 olarak açıklandı. Ülke birkaç ay önce Avrupa'da İtalya ile birlikte koronavirüsün merkez üssü durumundaydı.

- İspanya

Koronavirüs, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İspanya'da sosyal mesafeyi hiçe sayan eğlenceye polis baskını - Son Dakika
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