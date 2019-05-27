Son Dakika Haberleri: İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'

İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'

4 saat önce

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ülkedeki AP, yerel belediye ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde açık farkla en çok oyu alan siyasi parti olsa da tek başına iktidara gelemeyince çoğu yerde sağ ittifaka geçildi.

İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi', System.String[]
İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ülkedeki AP, yerel belediye ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde açık farkla en çok oyu alan siyasi parti olsa da tek başına iktidara gelemeyince çoğu yerde sağ ittifaka geçildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:33 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı Fiat ve Renault Birleşmesine Fransa'dan Yeşil Işık Sağlık Bakanlığı, Küba İle Aşı ve Kanser İlaçlarının Üretiminde İş Birliği Kararı Aldı Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:17:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]