İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ülkedeki AP, yerel belediye ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde açık farkla en çok oyu alan siyasi parti olsa da tek başına iktidara gelemeyince çoğu yerde sağ ittifaka geçildi.

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ülkedeki AP, yerel belediye ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde açık farkla en çok oyu alan siyasi parti olsa da tek başına iktidara gelemeyince çoğu yerde sağ ittifaka geçildi.

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