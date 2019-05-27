İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'
4 saat önce
İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ülkedeki AP, yerel belediye ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde açık farkla en çok oyu alan siyasi parti olsa da tek başına iktidara gelemeyince çoğu yerde sağ ittifaka geçildi.
İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ülkedeki AP, yerel belediye ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde açık farkla en çok oyu alan siyasi parti olsa da tek başına iktidara gelemeyince çoğu yerde sağ ittifaka geçildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:33
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