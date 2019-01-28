İspanya'da Taksiciler İtalya'da Özel Şoförler Meydanlara Çıktı

İspanya
'nın başkenti Madrid
'de taksiciler, İtalya
'nın başkenti Roma
'da ise internet üzerinden ulaşım hizmeti veren özel şoförler meydanlara çıkarak eylem yaptı.
Madrid'deki taksiciler süresiz grevlerinin 9'uncu gününde şehir merkezinin önemli noktalarında eylem yaptı. İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber
ve Cabify gibi şirketlere karşı kısıtlama talep eden taksiciler ilk olarak sabah saatlerinde kent merkezindeki Castellana Bulvarı'nı trafiğe kapattı.
Taksiciler, polisin uyarıları sonrasında bulvarda pazar gününden beri yol ortasında bıraktıkları araçlarını ise sabah saatlerinde çekerek yolu trafiğe açtı.
Taksiciler daha sonra Madrid özerk yönetiminde iktidarda olan Halk Partisinin (PP) bulunduğu Genova
Sokağı'nın önünde toplanarak buradaki trafiği engelledi.
PP'nin binasına yumurta atarak buradan ayrılan taksiciler eylemlerinin son noktası olarak Madrid özerk yönetim hükümeti binasının bulunduğu Sol Meydanı'nı seçti.
Sayıları bini geçen taksiciler, Madrid özerk yönetim hükümeti için "istifa" sloganları atarak, çözüm bulunmaması halinde eylemlerini artıracaklarını söyledi.
Taksiciler, yasanın uygulanmasını ve her 30 taksi için özel ulaşım şirketlerine 1 lisans verilmesini istedi.
Roma'daki özel şoförlerin eylemine polis müdahalesinde 6 kişi yaralandı
Diğer yandan İtalya'da hükümetin çıkardığı kanun hükmündeki kararnameyle bazı hakları kısıtlanan özel şoförler, başkent Roma'da gösteri yaptı.
İtalya'da NCC adı verilen özel ulaşım lisansı bulunan araçların şoförlerinin Senato binası önünde yaptıkları eyleme polis müdahale etti.
Göstericilerin yolu kapatıp trafiği bloke etmesi üzerine göz yaşartıcı gaz kullanan polis ile şoförler arasında çıkan arbedede 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hükümetin aldığı kararlarla özel ulaşım sektörünün ortadan kalkma riskiyle karşı karşıya kaldığını savunan Giulio Aloisi adlı bir sektör çalışanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şekilde, 200 bin kişiye iş veren 80 bin şirket kapanacak. Burada söz konusu olan işimiz ve hayatımız. Çaresiz durumdayız." şeklinde konuştu.
İtalya ve İspanya'daki eylemcilerin, verdikleri mücadeleler ile Fransa
'daki "sarı yelekliler" hareketi arasında bağ kurmaya çalışarak gösterilerinde sarı yelek kullanmaları dikkati çekti.