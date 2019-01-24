İspanya'da Taksiciler Uluslararası Turizm Fuarına Giden Yolları Kapattı
1 saat önce
İspanya'da Uber benzeri uygulamaları protesto eden yüzlerce taksici, uluslararası turizm fuar alanına giden yolları kapattı.
İspanya
'da Uber
benzeri uygulamaları protesto eden yüzlerce taksici, uluslararası turizm fuar alanına giden yolları kapattı. Fuarı ziyaret eden yüzlerce kişi, fuarın gerçekleştirildiği kongre merkezine kilometrelerce yol yürüyerek ulaştı.
İspanya'da pazartesi günü Uber gibi özel şirketlere karşı süresiz greve başlayan taksiciler, başkent Madrid
'i birbirine kattı. Taksiciler Madrid'in en önemli uluslararası turizm fuarlarından biri olan Fitur yakınlarında eylem gerçekleştirdi. 10 bin 487 turizm firmasının katıldığı fuar alanı yakınlarında toplanan taksiciler, fuarın düzenlendiği kongre merkezine giden yolları kapattı. Kongre merkezine araçla gidemeyen ziyaretçiler yaklaşık 3 kilometre kadar yol yürüdü.
11 kişi yaralandı
Kongre merkezi yakınlarındaki M-40 otoyolunu kapatan sarı yelekli taksiciler ile polis arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir göstericinin polis tarafından gözaltına alındığı, arbede sırasında 2 otomobilin ise zarar gördüğü belirtildi.
Madrid ve Barselona
'da gösteri düzenleyen taksi şoförleri, Uber ve Cabify gibi internet üzerinden ulaşım hizmeti veren uygulamalar için rezarvasyon sisteminin kullanılmasını istiyor. Barselona'daki Uber ve Cabify işletmecileri erken rezervasyon uygulamasının kabul edilmesi durumunda şehirden ayrılmayı düşündüklerini açıkladı. - MADRİD
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:28 Kaynak: İHA
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