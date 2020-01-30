İspanya'da tarım işçileri ve ülkenin kuzeyindeki işçi sendikaları grevde - Son Dakika
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İspanya'da tarım işçileri ve ülkenin kuzeyindeki işçi sendikaları grevde

6 saat önce

İspanya'da tarım işçileri ve ülkenin kuzeydeki Bask ile Navarra bölgelerindeki işçi sendikaları greve gitti.

İspanya'da tarım işçileri ve ülkenin kuzeyindeki işçi sendikaları grevde, System.String[]

İspanya'da tarım işçileri ve ülkenin kuzeydeki Bask ile Navarra bölgelerindeki işçi sendikaları greve gitti.

Ülkenin güneyindeki Endülüs ve Extremadura bölgelerinde 29 Ocak'ta başlayan tarım işçilerinin protestoları kuzeydeki Burgos, Zamora, Segovia, Salamanca ve Zaragoza kentlerine de yayıldı.

Traktör ve kamyonlarla yolları kesen tarım işçileri, ürünlerini ucuza sattıklarını, kar payının çok düştüğünü ve üçüncü ülkelerle rekabet edemeyecek duruma geldiklerini belirtti.

Tarım ve hayvancılık sektörünün ciddi krize sürüklendiğini savunan sendika temsilcileri, hükümete "acil önlem alması" çağrısında bulundu.

5 kişi gözaltına alındı

İspanya'da zeytinyağı üretiminin ana merkezi Jaen kentindeki zeytinyağı üreticileri de yerel yönetimlerin desteğiyle greve gitti.

Maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldıkları gerekçesiyle ara ve ana yolları kesen zeytinyağı üreticileri, "adil fiyatlama, özel depolama sisteminin gözden geçirilmesi, ABD'nin uyguladığı tarifelerin kaldırılması, rekabet kurallarının ve pazar şartlarının düzeltilmesi" taleplerini dile getirdi.

Öte yandan Bask ve Navarra'daki genel grevde çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

Bask ve Navarra bölgelerindeki işçi sendikaları "istikrarlı iş" talebiyle genel greve giderken, asgari emekli maaşının 1080 avroya çıkarılmasını isteyen emekliler de eylemlere destek verdi.

Göstericiler, bölgedeki bazı otoyolları, demir yollarını ve önemli sanayi sitelerinin girişlerini kapattı.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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