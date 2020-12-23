İspanya'da tartışmalı eğitim reformu kabul edildi - Son Dakika

İspanya'da tartışmalı eğitim reformu kabul edildi

23.12.2020 23:39
İspanya'da tartışmalı eğitim reformu kabul edildi, System.String[]

İspanya'da sol koalisyon azınlık hükümetinin hazırladığı, ülke demokrasi tarihindeki 8. eğitim reformu Senato'da yapılan oylamada nihai olarak kabul edildi.

İspanya'da sol koalisyon azınlık hükümetinin hazırladığı, ülke demokrasi tarihindeki 8. eğitim reformu Senato'da yapılan oylamada nihai olarak kabul edildi.

Eğitim sisteminde köklü değişiklikler öngören yasa, meclisin ardından parlamentonun diğer kanadı Senatoda da onaylandı.

Mecliste kabul edildiği şekilde Senatodan geçen yeni eğitim yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında uygulanacak.

Söz konusu reforma parlamentodaki oylamalarda Katalonya ve Bask'ta faaliyet gösteren ayrılıkçı siyasi partiler de destek verdi.

Tartışmalara yol açan eğitim reformuna karşı çıkan ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox ve liberal görüşlü Vatandaşlar partileri, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşlarında ve eğitim sektöründe tartışılmadan, çok hızlı bir şekilde eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri "Anayasa ve özgürlükler karşıtı" diye değerlendirerek bunun "toplumda yıkıcı etkileri olacağını" öne sürüyor.

Diktatör Francisco Franco sonrasında (1975'ten itibaren) İspanya'da başlayan demokrasi döneminde son olarak 7 yıl önce dönemin sağ görüşlü hükümeti tarafından değiştirilen eğitim sistemi, şu anda görevde olan sol koalisyon hükümetiyle 8'inci kez reformdan geçti.

Eğitim reformunda en çok tartışılan konuların başında, İspanyolcanın devletin resmi ana dili ve araç dili olmaktan çıkarılması ve devlet okullarındaki eğitime ilişkin yeni düzenleme geliyor.

Sol hükümetin yaptığı değişiklikle İspanyolcanın yanı sıra ülkedeki 17 özerk yönetimin 6'sında kullanılan Katalanca, Baskça, Galisyaca ve Valensiyaca dillerinin okullardaki eğitimi güçlendiriliyor.

Aynı zamanda devlet okullarının yapısı güçlendirilerek, yarı özel statüde ve daha çok Katolik Kilisesine bağlı olan okullara kısıtlama getirilmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde mevcut durumda 87 okulda uygulanan sınıflardaki cinsiyet ayrımını (kız ve erkek çocukların ayrı sınıflarda eğitim alması) sona erdiren eğitim reformuyla bundan böyle din derslerinin öğrenci not ortalamasına dahil edilmesi de kaldırılıyor.

Koalisyon, İspanya, Anayasa, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da tartışmalı eğitim reformu kabul edildi - Son Dakika


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