Son Dakika Haberleri: İspanya'da tecavüz davasında skandal ceza indirimi kararı
Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da tecavüz davasında skandal ceza indirimi kararı

İspanya'da tecavüz davasında skandal ceza indirimi kararı

6 saat önce

İspanya'da bir mahkeme, 14 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan 5 kişiye "kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı" gerekçesiyle ceza indirimi uyguladı.

İspanya'da tecavüz davasında skandal ceza indirimi kararı, System.String[]

İspanya'da bir mahkeme, 14 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan 5 kişiye "kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı" gerekçesiyle ceza indirimi uyguladı.


İspanya'nın Barcelona kentinde mahkeme, 2016 yılında yaşanan bir tecavüz olayına ilişkin skandal bir karara imza attı. Mahkeme, 14 yaşında bir kıza toplu tecavüzle suçlanan 5 kişiyi sadece 'cinsel istismar'dan suçlu buldu. Tecavüzden daha düşük bir cezayı öngören cinsel istismar suçundan hüküm giyen sanıklara 10 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.


Mahkeme heyeti tarafından açıklanan karar ise şaşkınlığa neden oldu. 5 kişinin tecavüzüne uğrayan kızın saldırı sırasında alkollü olduğu ifade edilerek sanıkların şiddet kullanmadığı, bu nedenle de ceza indirimi uygulandığı kaydedildi. Ayrıca, toplu tecavüze uğrayan kıza 12 bin euro maddi tazminat ödenmesine hükmedildi.


İspanyol yasalarına göre, bir olayın "tecavüz" ya da "cinsel saldırı" olarak kabul edilebilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekiyor.


Mahkemenin kararı çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından protesto ile karşılandı. - BARSELONA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:59 Kaynak: İHA
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