İspanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı - Son Dakika
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İspanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı

31.08.2022 11:57
İspanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı

İspanya'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İspanya'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ne bağlı Girona'da yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı. La Bisbal d'Emporda kasabasında dün dolu yağışı sırasında büyük bir buz parçasının çarpması sonucu başından yaralanan bir bebek hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişinin ise yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fırtına nedeniyle bir çok araçta hasar meydana geldi.

Katalonya meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini ifade etti.

Tarihte bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmış ve portakal büyüklüğündeki buz parçaları nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti. - BARSELONA

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Kaynak: İHA

İspanya, Tenis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı - Son Dakika

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