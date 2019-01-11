Son Dakika Haberleri: İspanya'da Tenise Şike Bulaştı

İspanya'da Tenise Şike Bulaştı

41 dakika önce

İspanya'da, tenis müsabakalarına şike bulaştırdığı gerekçesiyle Ermeni çetesi gözaltına alındı.

İspanya'da Tenise Şike Bulaştı, System.String[]
İspanya'da, tenis müsabakalarına şike bulaştırdığı gerekçesiyle Ermeni çetesi gözaltına alındı. 28'i profesyonel sporcu olmak üzere 83 kişinin dahil olduğu çeteden 15 kişi gözaltına alındı, 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İspanyol Sivil Muhafaza Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, şikeli tenis maçlarının düzenlenmesinde suçlanan, Ermenistan'dan gelen göçmenleri içeren bir çete etkisiz hale getirildi. 28'i profesyonel sporcu olmak üzere 83 kişinin dahil olduğu çeteden 15 kişi gözaltına alındı, 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. ITF Futures Challenger kategorilerinde tenisçilerden oluşan sporcuların, oyunların sonuçları konusunda çete üyeleri ile önceden anlaştıkları ve şikeci çetenin Şubat 2017'den beri faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

167 bin Euro ve sayısız bank hesapları ortaya çıktı

İspanya'nın dokuz bölgesinde yapılan aramalar sonucunda banka katları, nakit para, bir adet silah, pahalı bir araba, mücevherler ve 167 bin Euro bulunduğu açıklandı. 42 banka hesabı dondurulurken, şüphelilerin yolsuzluk, dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı silah bulundurma ve kişisel bilgilerin yanlış kullanımı ile suçlandığı bildirdi.

Tenisteki bu şike çetesine operasyonun Ekim ayında yapıldığı ancak Sivil Muhafaza Kurumu, operasyonu yeni açıkladığı ortaya çıktı. - MADRİD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Tenis, İspanya, Spor
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