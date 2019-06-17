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İspanya'da terör örgütü Galisya Direnişi'nin iki elebaşı yakalandı

1 saat önce

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galisya Özerk Yönetimi'nde faaliyet gösteren terör örgütü Galisya Direnişi'nin iki elebaşının yakalandığı açıklandı.

İspanya'da terör örgütü Galisya Direnişi'nin iki elebaşı yakalandı, System.String[]
İspanya'nın kuzeybatısındaki Galisya Özerk Yönetimi'nde faaliyet gösteren terör örgütü Galisya Direnişi'nin iki elebaşının yakalandığı açıklandı.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, jandarma kaynaklarına dayandırarak yayımladığı haberde, Galisya'nın Vigo kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü elebaşıları Anton Garcia ve Asuncion Losada'nın yakalandığı bildirildi.
Haberde, Garcia ve Losada'nın 2006'dan bu yana Galisya Direnişi'nin elebaşılığını yaptıkları belirtildi.
Garcia ve Losada'nın son 13 yılda siyasi partilere, devletin kurumlarına, bankalara ve şirketlere yönelik ölümle sonuçlanmayan 30 kadar terör öylemine karıştıkları bilgisi paylaşıldı.
Galisya Direnişi, Galisya bölgesinde 1970'li yıllardan bu yana küçük çaplı terör faaliyetlerinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:02 Kaynak: AA
EFE, İspanya, Galiçya, Güncel
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