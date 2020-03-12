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İspanya'da toplu taşıma araçlarında 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği
6 saat önce
İspanya metro ve otobüslerinde 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği yapıldı.
İspanya metro ve otobüslerinde 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği yapıldı. Madrid'de önelemler giderek sıkılaştırırken, araçların büyük bir titizlikle her gün temizlenmeye başlandığı açıklandı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:36
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