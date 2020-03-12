İspanya'da toplu taşıma araçlarında 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'da toplu taşıma araçlarında 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği - Son Dakika Dünya

İspanya'da toplu taşıma araçlarında 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği

6 saat önce

İspanya metro ve otobüslerinde 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği yapıldı.

İspanya metro ve otobüslerinde 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği yapıldı. Madrid'de önelemler giderek sıkılaştırırken, araçların büyük bir titizlikle her gün temizlenmeye başlandığı açıklandı.View on euronews

İspanya'da toplu taşıma araçlarında 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği

İspanya, Madrid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:36 
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