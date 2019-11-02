İspanya'da 'toplu tecavüze' cinsel istismar indirimi protestolara neden oldu

İspanya'da 14 yaşında bir kızla rızası olmadan toplu şekilde cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanan beş kişinin, "tecavüz" yerine "cinsel istismar" suçundan hüküm giymesi ülke çapında protestolara neden oldu.



Barcelona'da geçtiğimiz perşembe günü görülen dava sonunda sanıklara 10 ila 12 yıl hapis cezası veren mahkeme olayı tecavüz kapsamına alsaydı, zanlılar 22 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacaklardı.