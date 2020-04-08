İspanya'da turizme korona darbesi - Son Dakika

Dünya genelinde etkili olan korona virüsten Avrupa'da İtalya'dan sonra en fazla etkilenen ülke İspanya oldu. Korona nedeniyle 14 bin 045 can kaybı ile İtalya'nın arkasında yer alan İspanya, 141 bin 942 korona vakası ile İtalya'yı geride bıraktı. 11 Nisan'da son bulması planlanan sokağa çıkma yasağının 26 Nisan'a kadar uzatıldığı İspanya'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de korona virüsünden darbe aldı. Ülke ekonomisinin büyük oranda turizme dayandığı İspanya'da, turizm sektörü ciddi bir krizle de karşı karşıya. Dünyanın en çok tercih edilen ülkelerinden biri olan İspanya, korona virüs salgının ardından sınırların da kapatılması ve uluslararası uçuşların durdurulmasının ardından turist almadı. Ülkenin en fazla turist alan kenti Barcelona'da sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarda sessizlik hakim olurken, tüm oteller de kepenk indirdi.

İspanya'nın turizm sektör örgütü EXCELTUR'un ilk verilene göre, ülkenin turizm gelirlerinde yaşanan 54.7 milyon Euro'luk kaybın 15.6 milyon Euro'luk kısmı turizm sektörü tedarikçilerinden ve turizm bağlantılı sektörlerden kaynaklandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nisan'da sona ermesi planlanan uygulama 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

(İHA)