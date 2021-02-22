Tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu - Son Dakika

Tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu

22.02.2021 00:31

İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösterilerde, 6. gün geride kaldı.

İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösterilerde, 6. gün geride kaldı.

Katalonya bölgesinin Barselona, Girona ve Lleida gibi büyük kentlerinde yoğunlaşan gösteriler, bugün Bask bölgesinin bazı şehirlerinde de yapıldı.

Bu zamana kadar şiddet yanlısı eylemlerin en fazla görüldüğü yer olan Barselona'da olaylar bu akşam da devam etti.

Aşırı sol görüşlü gruplara bağlı göstericiler, kent merkezindeki bazı dükkanlara taş atarak camlarını kırdı, sokaklarda çöp bidonlarını ve oluşturdukları barikatları ateşe verip, bir polis karakoluna şişeler atarak saldırdı.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, dükkan yağmalayan 5 kişi dahil 6 kişiyi gözaltına aldı.

Polis kaynaklarından İspanyol basınına yapılan açıklamada, Katalonya'daki gösterilerin 6 günlük bilançosunda 107 kişinin gözaltına alındığı, 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gözaltındakilerin büyük çoğunluğu çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

Diğer yandan Bilbao kentinde, çevreye verilen zararlardan ve polise saldırıdan 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Twitterda ve şarkılarında kullandığı bazı ifadelerden dolayı terörizmi yüceltmek, Kral'a ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hasel, bir davada şahidi tehdit ettiği iddiasıyla hakkındaki başka bir suçlamadan da 2,5 yıl hapis cezası aldı.

İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi, ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını başlatırken, sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar, Hasel'in affedilerek serbest bırakılmasını istiyor.

Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Başbakan Pedro Sanchez ise "gösterilerde şiddet kullanımının kabul edilemez olduğunu" vurgulayarak, polisin müdahalelerine destek veriyor.

Tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu
Tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu
Tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu
Tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu

Barselona, İspanya, Polis, BASK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu - Son Dakika


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