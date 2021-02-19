İspanya'da tutuklanan rapçi Pablo Hasel'e destek gösterilerinde gözaltı sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika
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İspanya'da tutuklanan rapçi Pablo Hasel'e destek gösterilerinde gözaltı sayısı 80'e yükseldi

19.02.2021 09:51
İspanya'da tutuklanan rapçi Pablo Hasel'e destek gösterilerinde gözaltı sayısı 80'e yükseldi

İspanya'da 'Kral'a hakaret ettiği'gerekçesiyle tutuklanan Katalan rapçi Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilerin üçüncü gününde 14 kişi daha gözaltına alındı.

İspanya'da 'Kral'a hakaret ettiği'gerekçesiyle tutuklanan Katalan rapçi Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilerin üçüncü gününde 14 kişi daha gözaltına alındı.

İspanya'da rap şarkıcısı Pablo Hasel'in "Kral'a hakaret" suçundan hüküm giymesinin ardından başlayan protestoların üçüncü gününde tansiyon düşmedi. Göstericiler Barselona'nın merkezinde İçişleri Bakanlığı yakınında polisle çatıştı. Polise yanıcı madde ve taş atan göstericilere güvenlik güçleri cop ve plastik mermiyle müdahale etti. Göstericiler eylemin ilk gününde olduğu gibi çöp konteynerlerinden barikat kurarak, konteynerleri ateşe verdi.Gösterilerin üçüncü gününde 14 kişi gözaltına alınırken, Katalan rapçinin tutuklandığı günden bu yana gözaltına alınanların sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.

PROTESTOCULAR GAZETE BİNASINA SALDIRDI

El Periódico de Catalunya' gazetesinin ofisine saldıran göstericiler, birkaç mağaza ve bankayı yağmaladı.Protestoların başladığı Katalonya'da da Hasel'i destekleyen barışçıl bir miting düzenlendi. Öğleden sonra gerçekleşen mitingde yaklaşık 70 sivil toplum kuruluşu üyeleri rapçinin serbest bırakılmasını istedi.

- İspanya

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İspanya'da tutuklanan rapçi Pablo Hasel'e destek gösterilerinde gözaltı sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika
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